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Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
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Nöbetçi eczaneler (21 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (21 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Ferin Eczanesi

Cebeci Sok.No:35 Yenikent Gönyeli

0392 223 42 82

Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, No:40/2, Kermiya

0392 223 51 80

Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi

Beşparmaklar Caddesi, Ufuktan Apartmanı No: 1 Çatalköy

0548 865 34 21

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Cad. No:20

0392 815 35 16

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Sümer Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:258/A

0392 365 49 69

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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