Nöbetçi eczaneler (21 Haziran 2019)

Lefkoşa / Ferin Eczanesi
Cebeci Sok.No:35 Yenikent Gönyeli
0392 223 42 82
Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, No:40/2, Kermiya
0392 223 51 80
Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi
Beşparmaklar Caddesi, Ufuktan Apartmanı No: 1 Çatalköy
0548 865 34 21
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Cad. No:20
0392 815 35 16
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Sümer Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:258/A
0392 365 49 69
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken
0392 378 88 87