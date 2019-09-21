Nöbetçi eczaneler (21 Eylül 2019)

Lefkoşa / Adahan Eczanesi
Gaz.Kemal Aşık Cad. No:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı Küçük Kaymaklı
0392 227 37 00
Lefkoşa / Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi, No:2/4-5, Ortaköy
0392 223 21 31
Lefkoşa / Yeşim Eczanesi
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy
0392 225 69 18
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1
0392 815 00 09
Girne / Törensel Eczanesi
Beşparmaklar Cad. No:100/C , Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Mağusa / Halkın Eczanesi
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak
0392 365 01 12
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Liman Yolu Önder AVM yanı Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2
0392 365 19 20
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No::18 Gemikonağı
0392 727 82 40