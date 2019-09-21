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Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
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Akdoğan'da stad tepkisi
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Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
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Nöbetçi eczaneler (21 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (21 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Adahan Eczanesi

Gaz.Kemal Aşık Cad. No:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı Küçük Kaymaklı

0392 227 37 00

Lefkoşa / Özyol Eczanesi

Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi, No:2/4-5, Ortaköy

0392 223 21 31

Lefkoşa / Yeşim Eczanesi

Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy

0392 225 69 18

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1

0392 815 00 09

Girne / Törensel Eczanesi

Beşparmaklar Cad. No:100/C , Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy

0392 824 57 13

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Mağusa / Halkın Eczanesi

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak

0392 365 01 12

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Liman Yolu Önder AVM yanı Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2

0392 365 19 20

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No::18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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