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Nöbetçi eczaneler (21 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (21 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Yusuf Tandoğan Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, Hacıali Apartmanı Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı

0392 227 23 50

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi

Atatürk Caddesi Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir

0392 227 60 71

Girne / Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak

0392 821 30 88

Girne / Sertaç Eczanesi

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B

0392 815 90 67

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22

0392 714 28 74

Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi

Halil Hamzalar Ayakkabı Mağazası yanı Kaliland bölgesi

0392 365 55 94

Mağusa / Tarabya Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank yanı

0392 365 16 07

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler

0392 371 40 06

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