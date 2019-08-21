Nöbetçi eczaneler (21 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Yusuf Tandoğan Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, Hacıali Apartmanı Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı
0392 227 23 50
Lefkoşa / Sevcan Eczanesi
Atatürk Caddesi Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir
0392 227 60 71
Girne / Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
0392 821 30 88
Girne / Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
0392 815 90 67
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22
0392 714 28 74
Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamzalar Ayakkabı Mağazası yanı Kaliland bölgesi
0392 365 55 94
Mağusa / Tarabya Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank yanı
0392 365 16 07
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler
0392 371 40 06