Nöbetçi eczaneler (20 Ocak 2020)

Lefkoşa / Balın Eczanesi
Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Alpal Binaları, No:24
0392 223 18 13
Lefkoşa / İyigün Eczanesi
Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı
0392 227 25 71
Lefkoşa / Özün Eczanesi
17 Evren Paşa Caddesi, No:2, Yenikent
0392 224 12 10
Girne / Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais
0392 815 20 69
Girne / Mucizem Eczanesi
Naci Talat Caddesi, Nevzat Center No:26/A,
0392 815 11 50
Mağusa / Umut Eczanesi
Çetin Alkan Apt. No:27/2 İsmet İnönü Bulvarı
0392 366 23 69
Mağusa / Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu, Hasan Taçel Apartmanı, Çağ Market yanı
0392 365 40 04
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22 A/B
0392 714 28 74
Lefke / Sadiye Taşar
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12