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Nöbetçi eczaneler (20 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (20 Ocak 2020)

Lefkoşa / Balın Eczanesi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Alpal Binaları, No:24

0392 223 18 13

Lefkoşa / İyigün Eczanesi

Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı

0392 227 25 71

Lefkoşa / Özün Eczanesi

17 Evren Paşa Caddesi, No:2, Yenikent

0392 224 12 10

Girne / Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais

0392 815 20 69

Girne / Mucizem Eczanesi

Naci Talat Caddesi, Nevzat Center No:26/A,

0392 815 11 50

Mağusa / Umut Eczanesi

Çetin Alkan Apt. No:27/2 İsmet İnönü Bulvarı

0392 366 23 69

Mağusa / Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu, Hasan Taçel Apartmanı, Çağ Market yanı

0392 365 40 04

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22 A/B

0392 714 28 74

Lefke / Sadiye Taşar

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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