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İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
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İstanbul felç oldu
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BM'de bir ilk
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Kartingde 2020 sezonu açılıyor
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Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2020)

LEFKOŞA:

REHBER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , ÖĞMEN TEKNOLOJİ YANI GÖNYELİ

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PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922252818

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ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 03922232131

GİRNE:

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 03928218410

 ***

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

 03928157075

GAZİMAĞUSA:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

 03923662026

***

BARIŞER ECZANESİ

 MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA

 0392 365 60 40

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 03927143252

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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