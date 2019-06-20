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Nöbetçi eczaneler (20 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (20 Haziran 2019)
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LEFKOŞA

Nergis Eczanesi: Şht Mustafa Mehmet Sok. No: 3 Göçmenköy Tel: 225 5075

Gizem Behlül Eczanesi: Atatürk cad. deniz plaza karşisi gönyeli    (392)223-4575

GİRNE

Öncel Mahmutoğlu Ecz: Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne - Girne Tel: 8150850

Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No: 5/C Belediye Pazarı karşısı Tel: 815 3626

GAZİMAĞUSA

Osmankan eczanesi: Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, - Gazimağusa Tel: 3669297

Ada Eczanesi: İsmet İnönü Bulvarı No: 3 Sakarya Tel: 365 3130

GÜZELYURT

Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No: 4/3 Tel: 714 2316

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