Nöbetçi eczaneler (20 Haziran 2019)

LEFKOŞA
Nergis Eczanesi: Şht Mustafa Mehmet Sok. No: 3 Göçmenköy Tel: 225 5075
Gizem Behlül Eczanesi: Atatürk cad. deniz plaza karşisi gönyeli (392)223-4575
GİRNE
Öncel Mahmutoğlu Ecz: Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne - Girne Tel: 8150850
Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No: 5/C Belediye Pazarı karşısı Tel: 815 3626
GAZİMAĞUSA
Osmankan eczanesi: Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, - Gazimağusa Tel: 3669297
Ada Eczanesi: İsmet İnönü Bulvarı No: 3 Sakarya Tel: 365 3130
GÜZELYURT
Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No: 4/3 Tel: 714 2316