Nöbetçi eczaneler (20 Ekim 2019)

Lefkoşa / Aşan Eczanesi
Selçuk Avkıran Sokak, No:1, Göçmenköy
0392 225 57 30
Lefkoşa / Galen Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:1 Turganer Apartmanı B, Küçül Kaymaklı
0392 227 26 03
Lefkoşa / Yusuf Tandoğan Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, Hacıali Apartmanı No:4, Dereboyu
0392 227 23 50
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi No: 50/2 Alsancak
0392 821 34 34
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:20
0392 815 35 16
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44
Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi
Topçu Bulvarı No:18/A, Deniz Plaza kaşısı
0392 365 68 38
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren Yolu, Nilgün Uzun Apartmanı, Karakol Bölgesi
0390 365 65 19
Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir
0392 232 35 00
Alt Mesarya / Hera Akesen Eczanesi
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama
0533 822 29 99
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No:35, Bahçeler
0392 371 40 06
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apartmanı No: 3 Çayırova
0533 821 96 06
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şht.Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy
0392 374 51 70