banner255
banner69
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
18 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
7 0
 
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
4 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
109 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
14 0
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
25 0
Savaş senaryosu canlandırıldı
Savaş senaryosu canlandırıldı
13 0
banner82

Nöbetçi eczaneler (20 Ekim 2019)

banner27

Nöbetçi eczaneler (20 Ekim 2019)
banner267

Lefkoşa / Aşan Eczanesi

Selçuk Avkıran Sokak, No:1, Göçmenköy

0392 225 57 30

Lefkoşa / Galen Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:1 Turganer Apartmanı B, Küçül Kaymaklı

0392 227 26 03

Lefkoşa / Yusuf Tandoğan Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, Hacıali Apartmanı No:4, Dereboyu

0392 227 23 50

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi No: 50/2 Alsancak

0392 821 34 34

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:20

0392 815 35 16

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi

Topçu Bulvarı No:18/A, Deniz Plaza kaşısı

0392 365 68 38

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren Yolu, Nilgün Uzun Apartmanı, Karakol Bölgesi

0390 365 65 19

Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir

0392 232 35 00

Alt Mesarya / Hera Akesen Eczanesi

Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

0533 822 29 99

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No:35, Bahçeler

0392 371 40 06

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apartmanı No: 3 Çayırova

0533 821 96 06

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şht.Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy

0392 374 51 70

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.