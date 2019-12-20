Nöbetçi eczaneler (20 Aralık 2019)

Lefkoşa / Gül Eczanesi
Salih Mecit Sokak No:16/3 HTL Yenişehir
0392 227 62 01
Lefkoşa / İyigün Eczanesi
Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı
0392 227 25 71
Lefkoşa / Nergis Eczanesi
Şehit Mustafa Mehmet Sokak, No:3, Göçmenköy
0392 225 50 75
Girne / Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1 Alsancak
0533 870 19 46
Girne / Nurçağ Eczanesi
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2
0392 815 10 25
Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Mağusa / Sümer Eczanesi
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı
0392 365 49 69
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40