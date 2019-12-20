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Sisli hava korkuttu
Sisli hava korkuttu
20 0
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
24 0
 
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
144 0
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
66 0
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
472 0
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Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
487 0
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Nöbetçi eczaneler (20 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (20 Aralık 2019)

Lefkoşa / Gül Eczanesi

Salih Mecit Sokak No:16/3 HTL Yenişehir

0392 227 62 01

Lefkoşa / İyigün Eczanesi

Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı

0392 227 25 71

Lefkoşa / Nergis Eczanesi

Şehit Mustafa Mehmet Sokak, No:3, Göçmenköy

0392 225 50 75

Girne / Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1 Alsancak

0533 870 19 46

Girne / Nurçağ Eczanesi

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2

0392 815 10 25

Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Mağusa / Sümer Eczanesi

258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı

0392 365 49 69

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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