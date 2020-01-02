Nöbetçi eczaneler (2 Ocak 2020)

Lefkoşa / Çağansoy Eczanesi
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yenikent
0392 223 67 66
Lefkoşa / Ebru Başay Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:63/A, Dereboyu
0392 227 02 42
Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
0932 227 7676
Girne / Şule Yıldızdoğan Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı
0392 816 12 13
Girne / Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta
05338585208
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Liman yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2
0392 365 19 20
Mağusa / Rana Yontar Eczanesi
Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)
0392 366 19 19
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70