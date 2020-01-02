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Nöbetçi eczaneler (2 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (2 Ocak 2020)

Lefkoşa / Çağansoy Eczanesi

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yenikent

0392 223 67 66

Lefkoşa / Ebru Başay Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, No:63/A, Dereboyu

0392 227 02 42

Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

0932 227 7676

Girne / Şule Yıldızdoğan Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı

0392 816 12 13

Girne / Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta

05338585208

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Liman yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2

0392 365 19 20

Mağusa / Rana Yontar Eczanesi

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

0392 366 19 19

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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