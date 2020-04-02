Nöbetçi eczaneler (2 Nisan 2020)

Lefkoşa
ECEGÜL ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
03922255847
Lefkoşa
AKDORA ECZANESİ
MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA
03922253355
Lefkoşa
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 93 93
Lefkoşa
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
03922277251
Girne
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
Girne
SETENAY BENGİSU ECZ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
03928160082
Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa
03923652525
Gazimağusa
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
03923663915
Gazimağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa
03923656060
Güzelyurt
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
03927143252
Güzelyurt
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İskele
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya
03922323500
Alt Mesarya
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa
03923778825
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
05338219606
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456