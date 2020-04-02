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DÜNYADA KOVİD-19'DAN İYİLEŞENLERİN SAYISI 200 BİNİ AŞTI
DÜNYADA KOVİD-19'DAN İYİLEŞENLERİN SAYISI 200 BİNİ AŞTI
75 0
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Nöbetçi eczaneler (2 Nisan 2020)

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Nöbetçi eczaneler (2 Nisan 2020)

Lefkoşa

ECEGÜL ECZANESİ

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

03922255847

Lefkoşa

AKDORA ECZANESİ

MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA

03922253355

Lefkoşa

AHMET MISIRLI ECZANESİ

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

0392 223 93 93

Lefkoşa

CEVHER ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

03922277251

Girne

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

05488708442

Girne

EMİNAĞA ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

03928152248

Girne

SETENAY BENGİSU ECZ

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

03928160082

Gazimağusa

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa

03923652525

Gazimağusa

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

03923663915

Gazimağusa

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

03923656060

Güzelyurt

İNCİ ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

03927143252

Güzelyurt

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

İskele

NALAN ECZANESİ

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

03923714006

Üst Mesarya

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

03922323500

Alt Mesarya

BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa

03923778825

Karpaz

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

05338219606

Karpaz

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

Lefke

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

7278 565

Lefke

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

05338829456

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