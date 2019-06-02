Nöbetçi eczaneler (2 Haziran 2019)

Lefkoşa / Caneş Eczanesi
Şht. Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik
0392 228 14 78
Lefkoşa / Sezer Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 70 88
Girne / Mucizem Eczanesi
Naci Talat Cad. No:26/A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
0392 815 11 50
Girne / Törensel Eczanesi
Beşparmaklar Cad. No:100/C , Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dükkanları
0392 714 70 52
Mağusa / Sümer Eczanesi
258/A İsmet İnönü Bulvarı
0392 365 49 69
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
0392 366 99 88
Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi
39/A, Zafer Caddesi, Haspolat
0392 233 55 33
Alt Mesarya / Kınay Eczanesi
Mersinli Sokak, Türkmenköy No: C/4
0392 377 70 70
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56