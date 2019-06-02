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BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
306 0
141 0
 
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
26 0
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
12 0
Oero’dan SOS’e destek
Oero’dan SOS’e destek
12 0
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
135 0
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
17 0
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Nöbetçi eczaneler (2 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (2 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Caneş Eczanesi

Şht. Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik

0392 228 14 78

Lefkoşa / Sezer Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy

0392 223 70 88

Girne / Mucizem Eczanesi

Naci Talat Cad. No:26/A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı

0392 815 11 50

Girne / Törensel Eczanesi

Beşparmaklar Cad. No:100/C , Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy

0392 824 57 13

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dükkanları

0392 714 70 52

Mağusa / Sümer Eczanesi

258/A İsmet İnönü Bulvarı

0392 365 49 69

Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

0392 366 99 88

Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi

39/A, Zafer Caddesi, Haspolat

0392 233 55 33

Alt Mesarya / Kınay Eczanesi

Mersinli Sokak, Türkmenköy No: C/4

0392 377 70 70

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

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