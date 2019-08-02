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Nöbetçi eczaneler (2 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Firuz Ergil Eczanesi

Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi yolu Cemsa Karting içi

0392 223 19 02

Lefkoşa / Handegül Günay Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, No:16/A Marmara

0392 227 92 70

Girne / Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

0392 815 20 69

Girne / İlgen Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı

0392 815 81 18

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Mağusa / Umut Eczanesi

Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember – Zafer Anıtı arası

0392 366 23 69

Mağusa / Osmankan Eczanesi

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı

0392 366 92 97

İskele / Mehmet İlban Eczanesi

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No:9 D Harup Fabrikası karşısı

0392 371 23 66

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