Nöbetçi eczaneler (2 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Firuz Ergil Eczanesi
Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi yolu Cemsa Karting içi
0392 223 19 02
Lefkoşa / Handegül Günay Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, No:16/A Marmara
0392 227 92 70
Girne / Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
0392 815 20 69
Girne / İlgen Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı
0392 815 81 18
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Mağusa / Umut Eczanesi
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember – Zafer Anıtı arası
0392 366 23 69
Mağusa / Osmankan Eczanesi
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı
0392 366 92 97
İskele / Mehmet İlban Eczanesi
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No:9 D Harup Fabrikası karşısı
0392 371 23 66