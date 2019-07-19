Nöbetçi eczaneler (19 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Cemre Eczanesi
Maramara Bölgesi, 30. Sokak, No:1
0392 227 65 49
Lefkoşa / Umut Öksüz Eczanesi
Küçük Kaymaklı, Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı
0392 444 86 88
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne – Girne
0392 815 22 48
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, yukarı Girne
0392 815 24 09
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi No:88/A
0392 714 18 94
Mağusa / Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis karşısı
0392 365 47 35
Mağusa / Ören Eczanesi
Maraş Sağlık Ocağı karşısı Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş
0392 366 03 91
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15