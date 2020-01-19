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Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2020)

LEFKOŞA

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

03922239340

TUNA ECZANESİ

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir / Lefkoşa

03922277874

BİRGÜN ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

03922252412

GAZİMAĞUSA

ÖZNERGİS ECZANESİ

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa

03923652492

ÖREN ECZANESİ

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa / Gazimağusa

03923660391

GİRNE

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne

03928161213

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

05488708442

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt

03927142316

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

03927278240

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

03923712224

ALT MESARYA

KINAY ECZANESİ

Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa / Alt Mesarya

03923777070

ÜST MESERYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya / Üst Mesarya

03922323500

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;37/E MEHMETÇİK / Karpaz

05338325742

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz

0392 374 51 70

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