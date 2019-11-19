Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2019)

LEFKOŞA
Yusuf Tandoğan Eczanesi: Mehmet Akif Cad. Hacıali Apt. A Blok No: 4 Dereboyu
Tel: 227 2350
Gülnur Eczanesi: Aydemet Kemal ŞemilerCad. No: 48/B Yeni Alayköy-Güzelyurt Yolu üzeri Köseoğlu Market yanı
Tel: 2236630
Zehra Eczanesi: Şht.Kemal Ünal Cad. 11 Taşkınköy Lefkoşa (392)225-5947
GİRNE
Ayşen Altan Eczanesi: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne - Girne Tel: 05338585208
Sertaç Eczanesi: İskenderun Cad. Nergis Apt. No:1/C Tel: 815 9067
GAZİMAĞUSA
Süay Sevinç Eczanesi: Salamis yolu (İsmet İnönü Bulvarı) No: 110 Tel: 365 4280
GÜZELYURT
Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: 714 3847