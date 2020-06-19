banner411
banner69
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
90 0
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
173 0
 
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
25 0
İstanbul felç oldu
İstanbul felç oldu
142 0
BM'de bir ilk
BM'de bir ilk
41 0
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
14 0
Ve Bayern Münih şampiyon
Ve Bayern Münih şampiyon
26 0
banner460

Nöbetçi eczaneler (19 Haziran 2020)

banner27

Nöbetçi eczaneler (19 Haziran 2020)

LEFKOŞA

BALIN ECZANESİ

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

0392 223 18 13

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR – POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ GEÇİCE KÖŞE BAŞI JOHNNY ROCKETS YANI LEFKOŞA

03922271457

GÜNEY ECZANESİ

Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

03922276695

GİRNE

BUĞÇE ECZANESİ

Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu

03928150032

ÖZENİR ECZANESİ

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

05428760660

MAĞUSA

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU

03923654240

İÇTEN ECZANESİ

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi

03923652200

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

Piyale Paşa Mah.No:121

03927144640

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.