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Nöbetçi eczaneler (19 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (19 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğlu Eczanesi

Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi 81/C Ortaköy Lemar yolu Çin Pazarı karşısı

0392 223 82 22

Lefkoşa / Ecegül Eczanesi

Şht. Kemal Ünal Cad. No:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy

0392 225 58 47

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi

Atatürk Caddesi Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir

0392 227 60 71

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Girne / Küçük Eczanesi

Canbulat Sokak, No:5/C

0392 815 36 26

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22

0392 714 28 74

Mağusa / Faydalı Eczanesi

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

0392 365 69 22

Mağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi yanı

0392 366 33 74

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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