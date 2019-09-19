Nöbetçi eczaneler (19 Eylül 2019)

Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğlu Eczanesi
Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi 81/C Ortaköy Lemar yolu Çin Pazarı karşısı
0392 223 82 22
Lefkoşa / Ecegül Eczanesi
Şht. Kemal Ünal Cad. No:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy
0392 225 58 47
Lefkoşa / Sevcan Eczanesi
Atatürk Caddesi Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir
0392 227 60 71
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Girne / Küçük Eczanesi
Canbulat Sokak, No:5/C
0392 815 36 26
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22
0392 714 28 74
Mağusa / Faydalı Eczanesi
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
0392 365 69 22
Mağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi yanı
0392 366 33 74
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70