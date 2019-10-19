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Bir bu eksikti
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Nöbetçi eczaneler (19 Ekim 2019)

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Nöbetçi eczaneler (19 Ekim 2019)
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Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi

Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli

0392 223 12 10

Lefkoşa / Zehra Eczanesi

Şht. Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy

0392 225 59 47

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop. Bank karşısı Yenişehir

0392 227 60 71

Girne / Zehra Kelebek  Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta

0392 821 38 88

Girne / Nurçağ Eczanesi

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No:6/2

0392 815 10 25

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sok. No:22

0392 714 28 74

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

Mağusa / Ece Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

0392 366 38 46

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu

0392 366 95 55

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