Nöbetçi eczaneler (19 Ekim 2019)

Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli
0392 223 12 10
Lefkoşa / Zehra Eczanesi
Şht. Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy
0392 225 59 47
Lefkoşa / Sevcan Eczanesi
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop. Bank karşısı Yenişehir
0392 227 60 71
Girne / Zehra Kelebek Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta
0392 821 38 88
Girne / Nurçağ Eczanesi
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No:6/2
0392 815 10 25
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sok. No:22
0392 714 28 74
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70
Mağusa / Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
0392 366 38 46
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu
0392 366 95 55