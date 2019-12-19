Nöbetçi eczaneler (19 Aralık 2019)

Lefkoşa / Balın Eczanesi
Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Alpal Binaları, No:24
0392 223 18 13
Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi
Şht Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy
0392 228 46 00
Lefkoşa / Papatyam Eczanesi
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal
0392 228 23 30
Girne / Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çember
0392 815 20 69
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:20
0392 815 35 16
Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2
0392 36 55 594
Mağusa / Ada Eczanesi
Salamis Yolu, Sakarya, Dükkan No:3
0392 365 31 30
Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
0392 714 30 05
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44