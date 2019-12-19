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Nöbetçi eczaneler (19 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (19 Aralık 2019)

Lefkoşa / Balın Eczanesi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Alpal Binaları, No:24

0392 223 18 13

Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi

Şht Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy

0392 228 46 00

Lefkoşa / Papatyam Eczanesi

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal

0392 228 23 30

Girne / Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çember

0392 815 20 69

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:20

0392 815 35 16

Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi

Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2

0392 36 55 594

Mağusa / Ada Eczanesi

Salamis Yolu, Sakarya, Dükkan No:3

0392 365 31 30

Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

0392 714 30 05

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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