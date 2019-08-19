Nöbetçi eczaneler (19 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Serol Eczanesi
Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria Küçük Kaymaklı
0392 227 20 64
Lefkoşa / Yeşim Eczanesi
Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy
0392 225 69 18
Girne / Mucizem Eczanesi
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
0392 815 11 50
Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi
Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt. Dük .No:4 Çatalköy
0548 865 34 21
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Mağusa / Öznergis Eczanesi
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı
0392 365 24 92
Mağusa / Uluçay Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı
0392 365 24 24
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15