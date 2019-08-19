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Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
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Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
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Nöbetçi eczaneler (19 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (19 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Serol Eczanesi

Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria Küçük Kaymaklı

0392 227 20 64

Lefkoşa / Yeşim Eczanesi

Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy

0392 225 69 18

Girne / Mucizem Eczanesi

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı

0392 815 11 50

Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi

Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt. Dük .No:4 Çatalköy

0548 865 34 21

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Mağusa / Öznergis Eczanesi

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı

0392 365 24 92

Mağusa / Uluçay Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı

0392 365 24 24

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

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