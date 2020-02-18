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Nöbetçi eczaneler (18 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (18 Şubat 2020)

Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi

38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa

0392 223 93 40

Lefkoşa / Adahan Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Cad. No:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı Küçük Kaymaklı

0392 227 37 00

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik

0392 228 14 78

Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Cad. Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı

0392 815 08 50

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Mağusa / Ece Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

0392 366 38 46

Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

0392 366 99 88

Güzelyurt / Aşar Eczanesi

Ecevit Cad.18/B

0392 714 21 93

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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