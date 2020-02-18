Nöbetçi eczaneler (18 Şubat 2020)

Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi
38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa
0392 223 93 40
Lefkoşa / Adahan Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Cad. No:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı Küçük Kaymaklı
0392 227 37 00
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik
0392 228 14 78
Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Cad. Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
0392 815 08 50
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Mağusa / Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
0392 366 38 46
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
0392 366 99 88
Güzelyurt / Aşar Eczanesi
Ecevit Cad.18/B
0392 714 21 93
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40