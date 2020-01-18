Nöbetçi eczaneler (18 Ocak 2020)

Lefkoşa / Galen Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:1 Turganer Apartmanı B, Küçül Kaymaklı
0392 227 26 03
Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli
0392 223 12 10
Lefkoşa / Seval Eczanesi
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya
0392 223 86 75
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Girne / Eda Ataçağ Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Marek karşısı Yukarı Girne
0548 881 18 11
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
0392 365 55 18
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları
0392 365 59 59
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88/A
0392 714 18 94
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli
0548 843 03 44