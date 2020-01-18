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Nöbetçi eczaneler (18 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (18 Ocak 2020)

Lefkoşa / Galen Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:1 Turganer Apartmanı B, Küçül Kaymaklı

0392 227 26 03

Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi

Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli

0392 223 12 10

Lefkoşa / Seval Eczanesi

9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya

0392 223 86 75

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Girne / Eda Ataçağ Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Marek karşısı Yukarı Girne

0548 881 18 11

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

0392 365 55 18

Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları

0392 365 59 59

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli

0548 843 03 44

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