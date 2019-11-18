Nöbetçi eczaneler (18 Kasım 2019)

Lefkoşa / Aşan Eczanesi
Selçuk Avkıran Sokak, No: 1 Taşkınköy Metropol Süpermarket arası
0392 225 57 30
Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi
Belediye Bulvarı, 91/B Miraje Restorant çaprazı, Kıb-Et yanı Yenikent
0392 223 72 72
Lefkoşa / Tuna Eczanesi
Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Hacı Bulgur Apt. No:16/B Deniz Plaza yanı Yenişehir
0392 227 78 74
Girne / Tören Eczanesi
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)
0392 815 40 43
Girne / Tören II Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne – Girne
0392 815 17 9
Mağusa / Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
0392 365 18 47
Mağusa / Rezan Eczanesi
Salamis yolu, DAÜ Çemberi yanı, Foto Özay karşısı, Novel Centre point
0392 365 69 11
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70