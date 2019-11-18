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“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
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Cami yerine çöplük oldu
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Kaplan, Boğa'yı pençeledi
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
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Nöbetçi eczaneler (18 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (18 Kasım 2019)

Lefkoşa / Aşan Eczanesi

Selçuk Avkıran Sokak, No: 1 Taşkınköy Metropol Süpermarket arası

0392 225 57 30

Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi

Belediye Bulvarı, 91/B Miraje Restorant çaprazı, Kıb-Et yanı Yenikent

0392 223 72 72

Lefkoşa / Tuna Eczanesi

Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Hacı Bulgur Apt. No:16/B Deniz Plaza yanı Yenişehir

0392 227 78 74

Girne / Tören Eczanesi

Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)

0392 815 40 43

Girne / Tören II Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne – Girne

0392 815 17 9

Mağusa / Zeynep Eczanesi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

0392 365 18 47

Mağusa / Rezan Eczanesi

Salamis yolu, DAÜ Çemberi yanı, Foto Özay karşısı, Novel Centre point

0392 365 69 11

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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