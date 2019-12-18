Nöbetçi eczaneler (18 Aralık 2019)

Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi
İffet Oruz Sokak, No: A/B, Çağlayan
0392 227 61 81
Lefkoşa / Ecegül Eczanesi
Şht.Kemal Ünal Cad. No:118 /B Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 58 47
Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:40/2 Kermiya
0392 223 51 80
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
Girne / Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
0392 815 25 85
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22 A/B
0392 714 28 74
Mağusa / Aybenk Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sok.Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu
3651011
Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi
The European Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı
0392 366 03 53
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70