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Nöbetçi eczaneler (18 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (18 Aralık 2019)

Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi

İffet Oruz Sokak, No: A/B, Çağlayan

0392 227 61 81

Lefkoşa / Ecegül Eczanesi

Şht.Kemal Ünal Cad. No:118 /B Metropol yolu Taşkınköy

0392 225 58 47

Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:40/2 Kermiya

0392 223 51 80

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

0392 815 36 20

Girne / Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum

0392 815 25 85

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22 A/B

0392 714 28 74

Mağusa / Aybenk Eczanesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sok.Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu

3651011

Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi

The European Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı

0392 366 03 53

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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