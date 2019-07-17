Nöbetçi eczaneler (17 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Caneş Eczanesi
Şht. Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Caddesi Yalçın Park karşısı Gönyeli
0392 223 12 10
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:20
0392 815 35 16
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Mağusa / Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi karşısı
0392 365 40 04
Mağusa / Demet Eczanesi
New Castle No:1, Bayraktar Yolu, Lemar yanı
0392 366 33 50
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler
0392 371 40 06