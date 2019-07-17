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Nöbetçi eczaneler (17 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (17 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / Caneş Eczanesi

Şht. Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi

Atatürk Caddesi Yalçın Park karşısı Gönyeli

0392 223 12 10

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:20

0392 815 35 16

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Mağusa / Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi karşısı

0392 365 40 04

Mağusa / Demet Eczanesi

New Castle No:1, Bayraktar Yolu, Lemar yanı

0392 366 33 50

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler

0392 371 40 06

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