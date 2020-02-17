Nöbetçi eczaneler (17 Şubat 2020)

Lefkoşa / Birgün Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No.36 Devpa Süpermarket Yolu Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı Taşkınköy
0392 225 24 12
Lefkoşa / Seval Eczanesi
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya
0392 223 86 75
Lefkoşa / Serol Eczanesi
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria No.7 Küçük Kaymaklı
0392 227 20 64
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10
0392 815 22 48
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax yanı
0392 822 38 85
Mağusa / Rana Yontar Eczanesi
Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt. Dış kapı No:2 (Sakızcıoğlu Spor Salonu’na gelmeden sağda)
0392 366 19 19
Mağusa / Emir Eczanesi
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi
0392 365 54 54
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
Lefke / Ayşe Altuntuğ Eczanesi
Sht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli
0542 872 69 74