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Nöbetçi eczaneler (17 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (17 Şubat 2020)

Lefkoşa / Birgün Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No.36 Devpa Süpermarket Yolu Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı Taşkınköy

0392 225 24 12

Lefkoşa / Seval Eczanesi

9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya

0392 223 86 75

Lefkoşa / Serol Eczanesi

Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria No.7 Küçük Kaymaklı

0392 227 20 64

Girne / Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:10

0392 815 22 48

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax yanı

0392 822 38 85

Mağusa / Rana Yontar Eczanesi

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt. Dış kapı No:2 (Sakızcıoğlu Spor Salonu’na gelmeden sağda)

0392 366 19 19

Mağusa / Emir Eczanesi

Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi

0392 365 54 54

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Lefke / Ayşe Altuntuğ Eczanesi

Sht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli

0542 872 69 74

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