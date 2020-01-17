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Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2020)

LEFKOŞA

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279619

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu / Lefkoşa

 03922235180

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255730

GAZİMAĞUSA

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa

 03923669297

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923654969

GİRNE

SETENAY BENGİSU ECZ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy / Girne

 03928160082

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 05488708442

GÜZELYURT

AŞAR  ECZANESİ GÜZELYURT

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142193

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

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