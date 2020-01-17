Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2020)

LEFKOŞA
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922279619
ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu / Lefkoşa
03922235180
AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa
03922255730
GAZİMAĞUSA
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa
03923669297
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923654969
GİRNE
SETENAY BENGİSU ECZ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy / Girne
03928160082
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne
05488708442
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt
03927142193
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470