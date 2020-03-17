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Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
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Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
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Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
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Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
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71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
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KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
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Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
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Nöbetçi eczaneler (17 Mart 2020)

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Nöbetçi eczaneler (17 Mart 2020)

LEFKOŞA:

İZEM ECZANESİ

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

0392 228 00 40

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ 

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı

0392 227 23 50

ÜLKER POZAN ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

0392 223 51 80

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı

0392 227 37 00

GİRNE:

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:67/B Girne  Yok Yoktur Market, Papageno yanı

0392 815 20 25

ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

0392 815 20 69

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik yolu Şok Mar karşısı Yukarı Girne

0548 881 18 11

MAĞUSA

RANA YONTAR ECZANESİ

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Mağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

0392 366 19 19

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

Hasan Barbaçolli Sokak Sakarya 48 Döveç Apt. B Blok No:1 Salamis yolu yeni Lemar arkası

BARIŞER ECZANESİ

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı

0392 366 40 40

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

25 Ecevit Cad.Güzelyurt

0392 714 38 47

DOĞA ECZANESİ

Piyale Paşa Mah.No:121

0392 714 46 40

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele

0392 371 23 66

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

Atatürk Cad. No:2/A Geçitkale

0392 373 33 60

ALT MESARYA:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

Dilekkaya Lefkoşa

0533 830 84 01

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

0392 375 53 66

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

Ecevit  Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke

0533 841 95 78

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