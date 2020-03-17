Nöbetçi eczaneler (17 Mart 2020)

LEFKOŞA:
İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
0392 228 00 40
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı
0392 227 23 50
ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
0392 223 51 80
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı
0392 227 37 00
GİRNE:
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne Yok Yoktur Market, Papageno yanı
0392 815 20 25
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
0392 815 20 69
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik yolu Şok Mar karşısı Yukarı Girne
0548 881 18 11
MAĞUSA
RANA YONTAR ECZANESİ
Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Mağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)
0392 366 19 19
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sokak Sakarya 48 Döveç Apt. B Blok No:1 Salamis yolu yeni Lemar arkası
BARIŞER ECZANESİ
Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı
0392 366 40 40
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
0392 714 38 47
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele
0392 371 23 66
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
Atatürk Cad. No:2/A Geçitkale
0392 373 33 60
ALT MESARYA:
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
Dilekkaya Lefkoşa
0533 830 84 01
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
0392 375 53 66
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke
0533 841 95 78