Nöbetçi eczaneler (17 Haziran 2019)

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi
Girne Caddesi, N0:50, Lefkoşa Saray Hotel karşısı
0392 227 45 96
Lefkoşa / Yelim Eczanesi
Araç Kayıt Dairesi karşı Yolu Mamülcüoğlu karşısı Keros Kuru Temizleme yanı
0392 228 78 66
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi, 50/2 Alsancak
0392 821 34 34
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne – Girne
0392 815 22 48
Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
0392 714 30 05
Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu
0392 366 39 15
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2
0392 365 19 20
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler
0392 371 40 06