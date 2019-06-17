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Nöbetçi eczaneler (17 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (17 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi

Girne Caddesi, N0:50, Lefkoşa Saray Hotel karşısı

0392 227 45 96

Lefkoşa / Yelim Eczanesi

Araç Kayıt Dairesi karşı Yolu Mamülcüoğlu karşısı Keros Kuru Temizleme yanı

0392 228 78 66

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi, 50/2 Alsancak

0392 821 34 34

Girne / Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne – Girne

0392 815 22 48

Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

0392 714 30 05

Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu

0392 366 39 15

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2

0392 365 19 20

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler

0392 371 40 06

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