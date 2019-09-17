Nöbetçi eczaneler (17 Eylül 2019)

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi
Girne Caddesi, No:50, Lefkoşa Sarayönü
0392 227 45 96
Lefkoşa / Cemre Eczanesi
Maramara Bölgesi, 30. Sokak, No:1
0392 227 65 49
Lefkoşa / Emel Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şakir Apt. 7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
0392 223 46 04 – 0392 224 06 11
Girne / Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
0392 815 90 67
Girne / Özenir Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe Sok No:46/1 Lapta Hoteller Bölgesi
0542 876 06 60
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Mağusa / Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin İstasyonu yanı, Baykal
0392 366 99 88
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli Lefke
0548 843 03 44