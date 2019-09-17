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Dünya Kupası İspanya'nın
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Nöbetçi eczaneler (17 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (17 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi

Girne Caddesi, No:50, Lefkoşa Sarayönü

0392 227 45 96

Lefkoşa / Cemre Eczanesi

Maramara Bölgesi, 30. Sokak, No:1

0392 227 65 49

Lefkoşa / Emel Ataçağ Eczanesi

Atatürk Cad. Şakir Apt. 7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

0392 223 46 04 –  0392 224 06 11

Girne / Sertaç Eczanesi

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B

0392 815 90 67

Girne / Özenir Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe Sok No:46/1 Lapta Hoteller Bölgesi

0542 876 06 60

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Mağusa / Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

0392 365 40 04

Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi

Canova Benzin İstasyonu yanı, Baykal

0392 366 99 88

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli Lefke

0548 843 03 44

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