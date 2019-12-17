banner255
banner69
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
422 0
27 0
 
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
161 0
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
41 0
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
21 0
Başkentte Kaymaklı farkı
Başkentte Kaymaklı farkı
147 0
Garga, liderliğe kanatlandı
Garga, liderliğe kanatlandı
40 0
banner355

Nöbetçi eczaneler (17 Aralık 2019)

banner27

Nöbetçi eczaneler (17 Aralık 2019)

Lefkoşa / Aşan Eczanesi

Selçuk Avkıran Sokak, No:1 Göçmenköy

0392 225 57 30

Lefkoşa / Emel Ataçağ Eczanesi

Çetin Kürşat Apartmanı, Zemin Kat No:18, Gönyeli

0392 224 06 11

Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, 37/3 Bereket Fırını yanı Yenikent

0392 224 09 88

Girne / Tören Eczanesi

Ziya Rızkı Cad, Yusuf Ziya Apt No:262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)

0392 815 40 43 – 0392 815 89 79

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3

0392 822 38 85

Mağusa / Tarabya Eczanesi

Salamis yolu No:43 İsmet İnönü Bulvarı

0392 365 16 07

Mağusa / Buğçe Bayram eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Sok. Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus yanı Sakarya

0392 365 25 25

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Lefke / Enver Polili

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.