Nöbetçi eczaneler (17 Aralık 2019)

Lefkoşa / Aşan Eczanesi
Selçuk Avkıran Sokak, No:1 Göçmenköy
0392 225 57 30
Lefkoşa / Emel Ataçağ Eczanesi
Çetin Kürşat Apartmanı, Zemin Kat No:18, Gönyeli
0392 224 06 11
Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, 37/3 Bereket Fırını yanı Yenikent
0392 224 09 88
Girne / Tören Eczanesi
Ziya Rızkı Cad, Yusuf Ziya Apt No:262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)
0392 815 40 43 – 0392 815 89 79
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3
0392 822 38 85
Mağusa / Tarabya Eczanesi
Salamis yolu No:43 İsmet İnönü Bulvarı
0392 365 16 07
Mağusa / Buğçe Bayram eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Sok. Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus yanı Sakarya
0392 365 25 25
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Lefke / Enver Polili
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46