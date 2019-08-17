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Nöbetçi eczaneler (17 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (17 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi

Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli

0392 223 12 10

Lefkoşa / Ecegül Eczanesi

Şht. Kemal Ünal Cad. No:118/B Metropol Yolu Taşkınköy

0392 225 58 47

Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi

Kemal Şemiler Cad. No:6/B Kermiya

0392 330 08 30

Girne / Aydın Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak

0392 821 33 61

Girne / Küçük Eczanesi

Canbulat Sok. No:5/C

0392 822 38 42

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4

0392 366 29 28

İskele / Selin Eczanesi

İskele

0392 371 28 56

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