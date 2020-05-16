Nöbetçi eczaneler (16 Mayıs 2020)

LEFKOŞA
BİRGÜN ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu – Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy
03922252412
05488736224
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
03922274596
05338612495
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
05338619076
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy
03922239340
05338539073
GİRNE
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak
05338701946
05338701946
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı
03928158118
05338610540
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
03928152069
05338866085
MAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı
03923654735
05338644747
RANA YONTAR ECZANESİ
Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)
03923661919
0533 849 94 93
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol
03923656977
05338752144
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
03927141190
05338568505
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22
03927142874
05338331122
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
05391099577
05338469472
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan
0539 105 48 88
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan
03923778825
05428562861
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht. Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele
0392 374 51 70
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik
03923755366
05338729400
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1
05338419578
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
03927277470
05428811812