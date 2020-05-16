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Nöbetçi eczaneler (16 Mayıs 2020)

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Nöbetçi eczaneler (16 Mayıs 2020)

LEFKOŞA

BİRGÜN ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu – Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy

03922252412

05488736224

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü

03922274596

05338612495

GÜNEY ECZANESİ

Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

03922276695

05338619076

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy

03922239340

05338539073

GİRNE

EMİN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak

05338701946

05338701946

İLGEN ECZANESİ

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı

03928158118

05338610540

ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

03928152069

05338866085

MAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı

03923654735

05338644747

RANA YONTAR ECZANESİ

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

03923661919

0533 849 94 93

VEZİROĞLU ECZANESİ

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol

03923656977

05338752144

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

03927141190

05338568505

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22

03927142874

05338331122

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası

05391099577

05338469472

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan

0539 105 48 88

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan

03923778825

05428562861

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht. Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik

03923755366

05338729400

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1

05338419578

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470

05428811812

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