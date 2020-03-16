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Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
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71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
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KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
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Gelişim liglerinde gurur veren grafik
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Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
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Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
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“Çiçekçilik ayrı bir sanattır”
“Çiçekçilik ayrı bir sanattır”
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Nöbetçi eczaneler (16 Mart 2020)

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Nöbetçi eczaneler (16 Mart 2020)

LEFKOŞA

Keziban Tilki Eczanesi

Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli

0392 223 12 10,

Hazal Reis Eczanesi 

Eski Cemaat Meslisi No:10 İplikçi Pazarı

0392 228 65 05

Balın Eczanesi

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24

0392 223 18 13

Abbasoğlu Eczanes

Şht. Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı

0392 227 16 64

GİRNE

Sertaç Eczanesi

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B

0392 815 90 67

Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

0392 815 20 69

İpek Yöney Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu

MAĞUSA

Güzer Eczanesi

Şht. İbrahim Hasan Sokak Çanakkale City Mall arakası

0533 874 03 74

Karakol Eczanesi

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.No:2 Karakol

0392 365 65 19

Ece Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

0392 366 38 46

GÜZELYURT

Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88A

0392 714 18 94

Uyumsal Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

0392 714 30 05

LEFKE

Sıdıka Umar Eczanesi

Menekşe Sok. No:2 / B Gaziveren

0392  723 79 97

Enver Polili Eczanesi

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

İSKELE

Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

Mehmet İlban Eczanesi

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz

0392 371 23 66

ALT MESARYA

Mehmet Hoca Eczanesi

Özgürlük Cad. No:2 Türkemköy Beyarmudu

0533 873 30 98

ÜST MESARYA

Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir

0392 232 35 00

KARPAZ

Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

Olgun Kahyaoğlu Eczanesi

Ada Cad. Bafra No:37/E Mehmetçik

0533 832 57 42

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