Nöbetçi eczaneler (16 Mart 2020)

LEFKOŞA
Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli
0392 223 12 10,
Hazal Reis Eczanesi
Eski Cemaat Meslisi No:10 İplikçi Pazarı
0392 228 65 05
Balın Eczanesi
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
0392 223 18 13
Abbasoğlu Eczanes
Şht. Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı
0392 227 16 64
GİRNE
Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
0392 815 90 67
Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
0392 815 20 69
İpek Yöney Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu
MAĞUSA
Güzer Eczanesi
Şht. İbrahim Hasan Sokak Çanakkale City Mall arakası
0533 874 03 74
Karakol Eczanesi
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.No:2 Karakol
0392 365 65 19
Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
0392 366 38 46
GÜZELYURT
Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88A
0392 714 18 94
Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
0392 714 30 05
LEFKE
Sıdıka Umar Eczanesi
Menekşe Sok. No:2 / B Gaziveren
0392 723 79 97
Enver Polili Eczanesi
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46
İSKELE
Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15
Mehmet İlban Eczanesi
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz
0392 371 23 66
ALT MESARYA
Mehmet Hoca Eczanesi
Özgürlük Cad. No:2 Türkemköy Beyarmudu
0533 873 30 98
ÜST MESARYA
Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir
0392 232 35 00
KARPAZ
Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56
Olgun Kahyaoğlu Eczanesi
Ada Cad. Bafra No:37/E Mehmetçik
0533 832 57 42