Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2019)

LEFKOŞA:
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
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FATMA YÜRÜN ECZANESİ
BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUMU YOLU, BOLAT DÖŞEME KARŞISI
03922271080
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ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
03922231997
GİRNE:
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
03928223842
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ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne
03928150850
GAZİMAĞUSA:
BARIŞER ECZANESİ
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA
03923664040
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BAHAR ECZANESİ
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa
03923655126
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
03927142316
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
03927288312