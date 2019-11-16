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Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
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Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2019)

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Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2019)

LEFKOŞA:

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

 03922276695

***

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUMU YOLU, BOLAT DÖŞEME KARŞISI

 03922271080

***

ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

 03922231997

GİRNE:

KANDİL ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

 03928223842

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

GAZİMAĞUSA:

BARIŞER ECZANESİ

 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA

 03923664040

***

BAHAR ECZANESİ

 N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

 03923655126

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 03927142316

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 03927288312

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