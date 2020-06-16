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Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
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Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
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Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
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Nöbetçi eczaneler (16 Haziran 2020)

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Nöbetçi eczaneler (16 Haziran 2020)

Lefkoşa
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

03922238222

Lefkoşa

YELİM ECZANESİ

ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

03922287866

Lefkoşa

NERGİS ECZANESİ

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

03922255075

Girne

RIZKI ECZANESİ

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

03928153496

Girne

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

05488708442

Gazimağusa
BAHAR ECZANESİ

N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

03923655126

Gazimağusa

HACER BALIKÇI ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

03923655518

Güzelyurt
AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

03927142316

Lefke

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

7278 565

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