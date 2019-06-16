Nöbetçi eczaneler (16 Haziran 2019)

LEFKOŞA
Sözüöz Eczanesi: Şht. Mehmet kemal sok.akasya apt. Lemar arkasi şht.doğan ahmet ilkokulu sirasi küçük kaymakli - lefkoşa Tel: 2293300
Çağansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İşmerkezi No.4 Yenikent Gönyeli Tel: 2236766
Öztekiner Eczanesi: Şht. Ecvet Yusuf Cad. Öztek 10 Apt. No: 33-C Yenişehir Tel: 228 0508
GİRNE
Emin Eczanesi: Karaoğlanoğlu Cad.HASEM Işhanı No:1 Alsancak Tel: 0533 870 1946
Sertaç Eczanesi: İskenderun Cad. Nergis Apt. No:1/C Tel: 815 9067
GAZİMAĞUSA
Güloğlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarı Halil Hamza Yolu Gazi Süpermarket ve kalilland Yanı – Mağusa Tel: 3653868
Öznergis Eczanesi: Hipokrat Sağlık Merkezi karşısı – Salamis yolu Tel: 365 2492
GÜZELYURT
Gilanlı Eczanesi: Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
Tel: 7144790