Nöbetçi eczaneler (16 Eylül 2019)

Lefkoşa / Gülnur Eczanesi
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı No:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan
0392 223 66 30
Lefkoşa / Nergis Eczanesi
Şehit Mustafa Mehmet Sokak, No:3, Göçmenköy
0392 225 50 75
Lefkoşa / Papatyam Eczanesi
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal
0392 228 23 30
Girne / Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
Girne / Gündal Eczanesi
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası yanı)
0392 816 05 43
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Mağusa / Ören Eczanesi
Maraş Sağlık Ocağı karşısı Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş
0392 366 03 91
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apartmanları
0392 365 59 59