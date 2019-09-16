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City Mall AVM talihlilerini belirledi
City Mall AVM talihlilerini belirledi
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Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
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Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
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DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
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Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
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Nöbetçi eczaneler (16 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (16 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Gülnur Eczanesi

Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı No:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan

0392 223 66 30

Lefkoşa / Nergis Eczanesi

Şehit Mustafa Mehmet Sokak, No:3, Göçmenköy

0392 225 50 75

Lefkoşa / Papatyam Eczanesi

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal

0392 228 23 30

Girne / Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 41 42

Girne / Gündal Eczanesi

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası yanı)

0392 816 05 43

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Mağusa / Ören Eczanesi

Maraş Sağlık Ocağı karşısı Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş

0392 366 03 91

Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apartmanları

0392 365 59 59

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