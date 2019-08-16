Nöbetçi eczaneler (16 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Adahan Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:17, Küçük Kaymaklı
0392 227 37 00
Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. No:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Cafe yolu Kermiya Metehan
0392 223 34 83
Girne / Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
0392 815 25 85
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Mağusa / Bahar Eczanesi
No:45 ismet İnönü Bulvarı
0392 365 51 26
Mağusa / Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
0392 366 38 46
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler
0392 371 40 06