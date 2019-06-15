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Nöbetçi eczaneler (15 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (15 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Cemre Eczanesi

Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1

0392 227 65 49

Lefkoşa / Gönül Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Hacı Ali Apartmanı No:13, Lemar yolu, Sülkem Simit Evi çaprazı

0392 227 84 61

Lefkoşa / Zehra Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, 11 Taşkınköy

0392 225 59 47

Girne / Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum

0392 815 25 85

Girne / Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta

0533 858 52 08

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün Uzun  Apt.No:2 Karakol

0390 365 65 19

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

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