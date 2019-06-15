Nöbetçi eczaneler (15 Haziran 2019)

Lefkoşa / Cemre Eczanesi
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1
0392 227 65 49
Lefkoşa / Gönül Eczanesi
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Hacı Ali Apartmanı No:13, Lemar yolu, Sülkem Simit Evi çaprazı
0392 227 84 61
Lefkoşa / Zehra Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, 11 Taşkınköy
0392 225 59 47
Girne / Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
0392 815 25 85
Girne / Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta
0533 858 52 08
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün Uzun Apt.No:2 Karakol
0390 365 65 19
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15