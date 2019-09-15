Nöbetçi eczaneler (15 Eylül 2019)

Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şht. Kemal Ünal Cad. No:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
Lefkoşa / Ebru Başay Eczanesi
Mehmet Akif Cad No:63/A Dereboyu
0392 227 02 42
Lefkoşa / Törenağa Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı
0392 228 10 08
Girne / Buğçe Eczanesi
Nusmar Market yanı, Zeytinlik yolu
0533 849 00 08 – 0392 815 00 32
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara CAd. No:50/2 A Alsancak
0392 821 34 34
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Öznergis Eczanesi
Salamis Yolu Şık Prenses karşısı Kaya Telefon yanı
0392 365 24 92
Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi
39/A Zafer Caddesi, Haspolat
0392 233 55 33
Alt Mesarya / Güner Binboğa Eczanesi
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy
0392 236 91 00
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayol, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15 – 0548 882 00 23
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66