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Nöbetçi eczaneler (15 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (15 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Eren Eczanesi

Şht. Kemal Ünal Cad. No:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

0392 225 24 74

Lefkoşa / Ebru Başay Eczanesi

Mehmet Akif Cad No:63/A Dereboyu

0392 227 02 42

Lefkoşa / Törenağa Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı

0392 228 10 08

Girne / Buğçe Eczanesi

Nusmar Market yanı, Zeytinlik yolu

0533 849 00 08 – 0392 815 00 32

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara CAd. No:50/2 A Alsancak

0392 821 34 34

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Öznergis Eczanesi

Salamis Yolu Şık Prenses karşısı Kaya Telefon yanı

0392 365 24 92

Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi

39/A Zafer Caddesi, Haspolat

0392 233 55 33

Alt Mesarya / Güner Binboğa Eczanesi

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy

0392 236 91 00

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayol, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15 – 0548 882 00 23

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

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