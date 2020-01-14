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Nöbetçi eczaneler (14 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (14 Ocak 2020)

Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi

İffet Oruz Sokak, No:A/B, Çağlayan

0392 227 61 81

Lefkoşa / Cemre Eczanesi

Maramara Bölgesi, 30. Sokak No:1

0392 227 65 49

Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi

Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı)

0392 223 72 72

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi, 50/2 A Alsancak

0392 821 34 34

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market ve Papageno yanı

0392 81 52 025

Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi

Topcu Bulvarı Mağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı

0392 365 68 38

Mağusa / Rezan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Presidental Bulding Dük. No:6

0392 365 69 11

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi, No:121

0392 714 46 40

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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