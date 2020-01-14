Nöbetçi eczaneler (14 Ocak 2020)

Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi
İffet Oruz Sokak, No:A/B, Çağlayan
0392 227 61 81
Lefkoşa / Cemre Eczanesi
Maramara Bölgesi, 30. Sokak No:1
0392 227 65 49
Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı)
0392 223 72 72
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi, 50/2 A Alsancak
0392 821 34 34
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market ve Papageno yanı
0392 81 52 025
Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi
Topcu Bulvarı Mağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı
0392 365 68 38
Mağusa / Rezan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Presidental Bulding Dük. No:6
0392 365 69 11
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi, No:121
0392 714 46 40
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40