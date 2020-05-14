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Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
26 0
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Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
19 0
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
26 0
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
51 0
24 0
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
125 0
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Nöbetçi eczaneler (14 Mayıs 2020)

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Nöbetçi eczaneler (14 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:

APAYDIN ECZANESİ

2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik

03922275159

05338534192

ÖZERÇAL ECZANESİ

Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy

03922239731

05428574988

KERMİYA ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

03922233483

05338676292

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY

03922254020

05338756006

GİRNE:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

03928213088

05428523114

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı

03928150850

05488373770

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

03928157350

05338885666

MAĞUSA

REZAN ECZANESİ

SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT

03923656911

05338656826

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı

03923663915

05338489809

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı

03923656838

05338386838

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

03927142316

05428571347

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

03927141190

05338568505

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

03923712224

05338769657

ÜST MESARYA:

MELİZ ECZANESİ

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

03922323100

05338683350

ALT MESARYA:

MEHMET HOCA ECZANESİ

Özgürlük Cad. No:2 Türkemköy Beyarmudu

05338733098

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

05338219606

05488605554

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

Cengizköy N0:74 /A Lefke

0548 865 52 91

0533 865 52 91

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A

03927288312

05428892336

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