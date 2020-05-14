Nöbetçi eczaneler (14 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik
03922275159
05338534192
ÖZERÇAL ECZANESİ
Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy
03922239731
05428574988
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
03922233483
05338676292
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY
03922254020
05338756006
GİRNE:
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
03928213088
05428523114
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
03928150850
05488373770
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
03928157350
05338885666
MAĞUSA
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT
03923656911
05338656826
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı
03923663915
05338489809
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı
03923656838
05338386838
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
03927142316
05428571347
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
03927141190
05338568505
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3
03923712224
05338769657
ÜST MESARYA:
MELİZ ECZANESİ
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
03922323100
05338683350
ALT MESARYA:
MEHMET HOCA ECZANESİ
Özgürlük Cad. No:2 Türkemköy Beyarmudu
05338733098
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
05338219606
05488605554
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
0548 865 52 91
0533 865 52 91
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A
03927288312
05428892336