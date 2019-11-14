Nöbetçi eczaneler (14 Kasım 2019)

Lefkoşa / Adahan Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı Küçük Kaymaklı
0392 227 37 00
Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı
0392 223 12 10
Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy
0392 225 32 59
Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi
Hz. Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum
0548 853 15 53
Girne / İlgen Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı
392-815-8118
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren yolu, Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt. No:2 Karakol
0390 365 65 19
Mağusa / Sakarya Eczanesi
Narlık Sok. Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı
0392 365 29 89
Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi
Şht. Raşit Osman Sok. No:2/E
0392 714 48 94
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44