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Nöbetçi eczaneler (14 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (14 Kasım 2019)

Lefkoşa / Adahan Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı Küçük Kaymaklı

0392 227 37 00

Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi

Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı

0392 223 12 10

Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy

0392 225 32 59

Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi

Hz. Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum

0548 853 15 53

Girne / İlgen Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı

392-815-8118

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren yolu, Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt. No:2 Karakol

0390 365 65 19

Mağusa / Sakarya Eczanesi

Narlık Sok. Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı

0392 365 29 89

Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi

Şht. Raşit Osman Sok. No:2/E

0392 714 48 94

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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