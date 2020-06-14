Nöbetçi Eczaneler (14 Haziran 2020)

LEFKOŞA:
ENVER ALİBABA ECZANESİ
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa
03922271311
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa
03922275159
EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa
0392 225 24 74
GAZİMAĞUSA:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa
03923669555
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa
03923655594
GÜZELYURT:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt / Güzelyurt
03927141894
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele
0533 834 82 51
MESARYA:
VADİLİ ECZANESİ
VADİLİ MAĞUSA / Alt Mesarya
03923977733
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya / Üst Mesarya
03922323500
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz
03923755366
KARPAZ:
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA / Karpaz
03923744356
GİRNE:
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne
05338463330
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne
05488811811
14/06/2020 11:00