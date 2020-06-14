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Nöbetçi Eczaneler (14 Haziran 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (14 Haziran 2020)

LEFKOŞA:

ENVER ALİBABA ECZANESİ

 ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922271311

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa

 03922275159

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa

 0392 225 24 74

GAZİMAĞUSA:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa

 03923669555

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa

 03923655594

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141894

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele

 0533 834 82 51

MESARYA:

VADİLİ ECZANESİ

 VADİLİ MAĞUSA / Alt Mesarya

 03923977733

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya / Üst Mesarya

 03922323500

MELEK İBRAHİM ECZ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz

 03923755366

KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA / Karpaz

 03923744356

GİRNE:

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne

 05338463330

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne

 05488811811

14/06/2020 11:00

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