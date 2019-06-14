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Nöbetçi eczaneler (14 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (14 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Özerçal Eczanesi

Raif Dentaş Cad. Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.No:15/E Göçmenköy

0392 223 97 31

Lefkoşa / Papatyam Eczanesi

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal

0392 228 23 30

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Girne / Törensel Eczanesi

Beşparmaklar Cad. No:100/C , Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy

0392 824 57 13

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Cad.

0392 714 38 47

Mağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi yanı

0392 366 33 74

Mağusa / Veziroğlu Eczanesi

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol

0392 365 69 77

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

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