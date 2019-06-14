Nöbetçi eczaneler (14 Haziran 2019)

Lefkoşa / Özerçal Eczanesi
Raif Dentaş Cad. Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.No:15/E Göçmenköy
0392 223 97 31
Lefkoşa / Papatyam Eczanesi
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal
0392 228 23 30
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Girne / Törensel Eczanesi
Beşparmaklar Cad. No:100/C , Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.
0392 714 38 47
Mağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi yanı
0392 366 33 74
Mağusa / Veziroğlu Eczanesi
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol
0392 365 69 77
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15