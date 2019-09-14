Nöbetçi eczaneler (14 Eylül 2019)

Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:29/B Corner Pub çaprazı Köşklüçiftlik
0392 228 25 72
Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi
Hamitköy Çemberi, Özok Mobilya yanı Atatürk Caddesi Hamitköy
0392 225 40 20
Lefkoşa / Oba Eczanesi
Gaz.Hasan Tahsin Cad. No:79/ D Lemar yolu Çin Pazarı karşısı
03922237101
Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu
0392 815 21 50
Girne / Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta
05338585208
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
0392 365 55 18
Mağusa / İçten Eczanesi
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük. No:1 Tıp Merkezi girişi
0392 365 22 00
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87