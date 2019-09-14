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Nöbetçi eczaneler (14 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (14 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:29/B Corner Pub çaprazı Köşklüçiftlik

0392 228 25 72

Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi

Hamitköy Çemberi, Özok Mobilya yanı Atatürk Caddesi Hamitköy

0392 225 40 20

Lefkoşa / Oba Eczanesi

Gaz.Hasan Tahsin Cad. No:79/ D Lemar yolu Çin Pazarı karşısı

03922237101

Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu

0392 815 21 50

Girne / Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta

05338585208

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

0392 365 55 18

Mağusa / İçten Eczanesi

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük. No:1 Tıp Merkezi girişi

0392 365 22 00

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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