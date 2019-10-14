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Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
34 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
19 0
 
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
135 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
95 0
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
135 0
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
29 0
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
83 0
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Nöbetçi eczaneler (14 Ekim 2019)

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Nöbetçi eczaneler (14 Ekim 2019)
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Lefkoşa / Eren Eczanesi

Şht.Kemal Ünal Cad. No:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

0392 225 24 74

Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:29/B Köşklüçiftlik Corner Pub çaprazı

0392 228 25 72

Lefkoşa / Arzum Davulcu Eczanesi

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak .No:3 Küçük Kaymaklı

0392 227 14 57

Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi

Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum

0548 853 15 53

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1

0392 815 00 09

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

0392 366 99 88

Mağusa / Uluçay Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı

0392 365 24 24

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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