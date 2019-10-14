Nöbetçi eczaneler (14 Ekim 2019)

Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şht.Kemal Ünal Cad. No:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:29/B Köşklüçiftlik Corner Pub çaprazı
0392 228 25 72
Lefkoşa / Arzum Davulcu Eczanesi
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak .No:3 Küçük Kaymaklı
0392 227 14 57
Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum
0548 853 15 53
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1
0392 815 00 09
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
0392 366 99 88
Mağusa / Uluçay Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı
0392 365 24 24
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70