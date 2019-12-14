Nöbetçi eczaneler (14 Aralık 2019)

Lefkoşa / Gülnur Eczanesi
Köseoğlu Market yanı Zefir Cafe çaprazı No:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan
0392 223 6630
Lefkoşa / Cemre Eczanesi
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1
0392 227 65 49
Lefkoşa / Sözüöz Eczanesi
Şht Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt. Lemar arkası Şehit Doğan Ahmet İlkokulu sırası Küçük Kaymaklı
0392 229 33 00
Girne / Pınar Keklik Eczanesi
Alsancak Lemar karşısı, Teknogold yanı Alsancak
0533 857 54 94
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Mağusa / Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis karşısı
0392 365 47 35
Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Cad. No:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı
0392 366 39 15
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlıı Sok.No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44