Nöbetçi eczaneler (13 Temmuz 2019)

LEFKOŞA
Güney Eczanesi: Şht. Yzb. Yurdabak Cad. No 1. Ortaköy-Lefkoşa Tel:227 66 95
Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi: Gaz.hasan tahsin cad. 81/c 9 lemar larşisi kermiya (392)223-8222
Serpin Onay Eczanesi: 84. Şht. Mustafa A. Ruso Cad. K.Kaymaklı (Reis Süpermarket karşısı) Tel: 227 3924
GİRNE
Arda çelik eczanesi: Zafer Cad. Ozanköy Bellapais - Girne Tel: 8152069
Şifalı eczanesi: Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Green Petrol karşısı Alsancak Girne - Girne Tel: 5338463330
GAZİMAĞUSA
İçten Eczanesi: İsmet İnönü cad. 2 Yakın Doğu Hastanesi yanı (392)367-0100
Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A İsmet İnönü Cad. (DAÜ) karşısı Tel: 365 4969
GÜZELYURT
Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: 714 3847