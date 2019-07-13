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Nöbetçi eczaneler (13 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (13 Temmuz 2019)
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LEFKOŞA

Güney Eczanesi: Şht. Yzb. Yurdabak Cad. No 1. Ortaköy-Lefkoşa Tel:227 66 95

Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi: Gaz.hasan tahsin cad. 81/c 9 lemar larşisi kermiya (392)223-8222

Serpin Onay Eczanesi: 84. Şht. Mustafa A. Ruso Cad. K.Kaymaklı (Reis Süpermarket karşısı) Tel: 227 3924

GİRNE

Arda çelik eczanesi: Zafer Cad. Ozanköy Bellapais - Girne Tel: 8152069

Şifalı eczanesi: Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Green Petrol karşısı Alsancak Girne - Girne Tel: 5338463330

GAZİMAĞUSA

İçten Eczanesi: İsmet İnönü cad. 2 Yakın Doğu Hastanesi yanı  (392)367-0100

Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A İsmet İnönü Cad. (DAÜ) karşısı Tel: 365 4969

GÜZELYURT

Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: 714 3847

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